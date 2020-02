Lastige markt zit chipmaker Infineon dwars

Gepubliceerd op | Views: 481

MÜNCHEN (AFN) - Het Duitse chipconcern Infineon heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar wat last gehad van de moeilijke marktomstandigheden in de chipsector. De omzet kwam dan ook iets lager uit dan een een kwartaal eerder. Hoewel de onderneming de vraag naar enkele productgroepen zag toenemen, verwacht Infineon geen verbetering van de markt tot na het lopende kwartaal.

De omzet van Infineon daalde met 7 procent op kwartaalbasis tot 1,9 miljard euro. Onder meer de producten voor de autobranche verkochten minder goed. De nettowinst steeg weel tot 210 miljoen euro van 161 miljoen euro een kwartaal eerder. Dat had evenwel grotendeels te maken met een eenmalige bate van 36 miljoen euro.

Voor heel 2020 gaat Infineon uit van een groei van de omzet met tussen de 3 en 7 procent. Daarbij gaat het bedrijf er nog wel van uit dat het nieuwe coronavirus geen "aanzienlijk negatief effect" heeft.