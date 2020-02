Aperam heeft moeilijk jaar achter de rug

Gepubliceerd op | Views: 1.501

LUXEMBURG (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming verscheepte minder roestvrijstaal als gevolg van de handelsoorlog en zag de omzet en winst dus ook dalen. Daarnaast had Aperam last van lage prijzen en de zwakke economische groei in Europa en Brazilië.

De prijsdruk was tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar ongekend hoog, zei topman Timoteo di Maulo. Desondanks deed Aperam het in die periode beter dan de voorgaande, onder meer als gevolg van kostenbesparingen.

Aperam denkt wel dat de lastige economische omstandigheden en zware concurrentie in 2020 mee blijven spelen. Di Maulo geeft dan ook aan via de Europese Commissie te blijven pleiten voor een gelijk speelveld voor Europese en niet-Europese roestvrijstaalmakers. Daarmee doelt hij onder meer op Chinese partijen die hun waren veel goedkoper op de Europese markt aanbieden.

Analisten

De omzet van Aperam bedroeg vorig jaar 4,2 miljard euro tegen 4,7 miljard euro in 2018. De nettowinst kwam uit op 148 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 286 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) was 340 miljoen euro tegen 504 het jaar daarvoor. Aperam gaat verder voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

In het afgelopen vierde kwartaal kwam de omzet uit op 1 miljard euro, gelijk aan de verwachting van analisten. De nettowinst bedroeg 29 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat was 85 miljoen euro, iets meer dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Aperams Finse branchegenoot Outokumpu zag de omzet afgelopen jaar ook afnemen tot 6,4 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) daalde tot 263 miljoen euro van 485 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep leed Outokumpu een verlies van 75 miljoen euro. In 2018 was dat nog een winst van 130 miljoen euro. De Nederlandse topman Roeland Baan van Outokumpu verwacht dat de markt voor roestvrijstaal aantrekt in het eerste kwartaal, waarbij overigens ook sprake is van de gebruikelijke seizoensinvloeden.