Beurzen New York sluiten met winst

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten, na de behoorlijke koersverliezen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street ging met name uit naar de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. De oliefondsen hadden de wind in de rug door een fikse verlaging van de olieproductie door Saudi-Arabië om zo de olieprijzen te stutten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 30.391,60 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3726,86 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 12.802,38 punten.

Scheidend president Donald Trump en aankomend president Joe Biden voerden maandag allebei al druk campagne in de zuidelijke staat Georgia, waar dinsdag de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen plaatsvindt. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal Biden in de komende jaren van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen.

Olieproductie

Saudi-Arabië gaat in februari en maart de olieproductie vrijwillig met 1 miljoen vaten per dag verlagen, terwijl bondgenoten Rusland en Kazachstan wat meer gaan oppompen, zo werd besloten door de OPEC+. De prijs van een vat Amerikaanse olie nam met 5,6 procent toe tot 49,99 dollar en Brentolie werd 5,8 procent duurder op 53,65 dollar per vat. Oliebedrijven ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips stegen tot 5,7 procent.

Chipmaker Qualcomm won 2,7 procent. Topman Steve Mollenkopf heeft aangekondigd in juni te vertrekken. Hij zal worden opgevolgd door de huidige voorzitter van het concern, Christiano Amon. Branchegenoot Micron Technology ging 4,3 procent vooruit na een adviesverhoging door Citigroup.

China Mobile

De in New York genoteerde telecombedrijven China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong sprongen tot bijna 12 procent omhoog. Beursexploitant NYSE ziet af van een eerder voorgenomen verwijdering van die Chinese bedrijven van de Amerikaanse beurs. Eerder maakte NYSE bekend hun notering te willen beëindigen op last van de regering-Trump omdat zij zouden worden gecontroleerd door het Chinese leger.

Op macro-economisch gebied maakte marktonderzoeker ISM bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in december het sterkst is gegroeid in meer dan twee jaar.

De euro was 1,2292 dollar waard, net als bij het slot van de handel in Europa.