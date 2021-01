Saudi-Arabië gaat vrijwillig eigen olieproductie fors verlagen

WENEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië gaat zijn eigen olieproductie op vrijwillige basis in februari en maart met 1 miljoen vaten per dag verlagen om zo de oliemarkt te stutten tegen de coronacrisis. Daar staat tegenover dat bondgenoten Rusland en Kazachstan de productie mogen verhogen. Door het nieuws over de productiebeperking zaten de olieprijzen stevig in de lift.

De productie van andere landen van oliekartel OPEC, dat in de praktijk wordt geleid door Saudi-Arabië, blijft vrijwel onveranderd. De deal door de zogenoemde OPEC+ werd bereikt na twee dagen onderhandelen. De gesprekken duurden langer omdat verschillende landen andere wensen hadden. In februari mogen Rusland en Kazachstan nu samen 75.000 vaten olie per dag extra oppompen en in maart nog eens 75.000 vaten per dag extra. Dit wordt dus ruimschoots opgevangen door de verlaging van de Saudi's.

Met het compromis krijgt Rusland de gewenste extra olieproductie en Saudi-Arabië de prijsstabiliteit die het zocht. De Saudische olieminister zei dat het land met de eigen vrijwillige verlaging de oliemarkt en economieën van de OPEC+ wil beschermen. Hij sprak van een gebaar van "goodwill" van kroonprins Mohammed bin Salman. De Russische vicepremier Alexander Novak noemde het een "nieuwjaarsgeschenk" van de Saudi's voor de olie-industrie.

Extra olie

Rusland wilde oorspronkelijk aanzienlijk meer extra olie gaan oppompen, maar daar waren vrijwel al de andere landen in de OPEC+ op tegen. In maart nemen de olieproducerende landen nu een beslissing over de productie in april. Overigens moet deze maand de productie door de OPEC+ met een half miljoen vaten per dag stijgen.

De prijs van olie staat al de hele coronacrisis onder druk. Er was minder vraag naar fossiele brandstoffen door fabrieken die stillagen, maar ook doordat er minder met auto's gereden wordt vanwege thuiswerken. Daarnaast wordt er ook veel minder gevlogen vanwege de reisbeperkingen en lockdowns tegen de pandemie.

Een vat Amerikaanse olie kostte dinsdag 5,6 procent meer op 50,01 dollar. Brentolie klom 5,8 procent in prijs tot 53,66 dollar per vat. Op de aandelenbeurzen stegen de koersen van oliebedrijven als Shell flink.