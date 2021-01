OPEC verlaagt olieproductie in februari en maart licht

Ja, de kleine produktie verlaging is nu gewoon wijs, want de eerste weken zal het verkeer in zijn totaliteit geen sterke opmars gaan geven, mischien gaat een naderende strenge winter shell en zijn consorten omhoog jagen, bij de kiruna spoorlijn naar Narvik begint het kwik stevig te zakken, als dat hier heen komt kan shelletje nog wel meer gaan vlammen, vandaag was het een topraket!!