Amazon koopt 11 vliegtuigen voor uitbreiding vrachtvloot

Schiphol Amsterdam oost als nieuwe hup? veel nieuwe banen en bedrijvigheid, of gaat de KLM dan janken.



Google, AIRBNB, Uber(Eats) en nu dus ook Amazone hebben ons leven overgenomen, we hebben het gewoon laten gebeuren, we zijn out of control.



Je data, je woonlasten, je vervoer, je diner, je medicijnen, je kleding, je boodschappen...en volgend jaar je identiteit...dan ben je een "nobody" geworden.