Amazon koopt 11 vliegtuigen voor uitbreiding vrachtvloot

SEATTLE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft elf tweedehands vliegtuigen gekocht om zo zijn vloot van vrachttoestellen uit te breiden. Het gaat om vliegtuigen van het type Boeing 767-300.

Amazon koopt zeven vliegtuigen van Delta Air Lines en vier van WestJet Airlines. Zij moeten in de loop van dit en volgend jaar deel gaan uitmaken van de vloot van het bedrijf, waarmee ze in 2022 allemaal in gebruik zijn.

Het is voor het eerst dat Amazon daadwerkelijk eigen vliegtuigen koopt, want voorheen werden die altijd geleased. In juni maakte het concern nog bekend twaalf Boeings te leasen, waardoor de vloot groeide naar meer dan tachtig vliegtuigen.

Door de luchtvrachtvloot uit te breiden wil Amazon beter en sneller de toenemende vraag naar onlinebestellingen kunnen verwerken en minder afhankelijk zijn van grote pakketbezorgers als UPS.