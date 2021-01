Nog steeds weinig brexitproblemen voor vervoerders

ROTTERDAM (ANP) - Vervoerders lopen nog altijd tegen weinig problemen aan door de nieuwe maatregelen vanwege de brexit. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) meldt dat dinsdag opnieuw maar enkele vrachtwagens tegen kleine problemen aanliepen, maar dat die doorgaans snel opgelost konden worden. Ook de Douane meldt weinig problemen.

Volgens een woordvoerder van de Douane is het nog altijd rustig met vrachtverkeer en varen alle boten van en naar Engeland op tijd. Ook vrachtwagens waar wel problemen met de papieren worden geconstateerd kunnen die oplossen en alsnog met de geplande overtocht mee. Voor de Douane is wel duidelijk dat de eigen systemen werken, wat vertrouwen geeft voor als het weer wat drukker wordt. "Je zou dit als een goed scenario kunnen beschrijven", aldus een woordvoerder.

Rederij Stena Line ziet ook dat het erg rustig is en dat er mede daardoor nauwelijks problemen zijn. "Er zijn de laatste weken van 2020 flinke voorraden aangelegd in het Verenigd Koninkrijk uit angst voor de brexit", zegt een woordvoerder van het bedrijf, dat de veerdiensten van Hoek van Holland naar Harwich en Killingholme onderhoudt. "Normaal gesproken wordt het in de tweede of derde week van januari weer normaal druk. We hopen dat dit nu ook weer zo is."