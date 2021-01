Wall Street kijkt uit naar Senaatsverkiezingen Georgia

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met kleine koersuitslagen begonnen aan de handel. Net als op de Europese beurzen reageren beleggers op Wall Street op de nieuwe lockdown in het Verenigd Koninkrijk. Ook gaat de aandacht uit naar de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel in New York een fractie hoger op 30.249 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3705 punten, terwijl techbeurs Nasdaq licht klom tot 12.700 punten.

Scheidend president Donald Trump en aankomend president Joe Biden voerden maandag allebei al druk campagne in de zuidelijke staat Georgia, waar dinsdag de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen plaatsvindt. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal Biden in de komende jaren van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen.

Qualcomm

Bij de bedrijven is de blik van beleggers onder meer gericht op chipmaker Qualcomm, die in de eerste handelsminuten 1 procent won. Topman Steve Mollenkopf heeft aangekondigd in juni te vertrekken. Hij zal worden opgevolgd door de huidige voorzitter van het concern, Christiano Amon.

Verder werd bekend dat verfproducent PPG Industries coatingmaker Versaflex overneemt. Er zijn geen financiële details van de deal naar buiten gebracht. Het aandeel van de concurrent van het Nederlandse AkzoNobel kreeg er 0,9 procent bij.