'FrieslandCampina neemt afscheid van Thais yoghurtdrankje'

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina onderzoekt de mogelijkheden om zijn belang in het Thaise yoghurtdrankje Betagen te verkopen. Het Nederlandse zuivelconcern bezit nu nog de helft van het bedrijf achter het drankje. Een verkoop van die aandelen zou FrieslandCampina ruim 400 miljoen euro kunnen opleveren, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De drankjes van het merk, dat in 1991 werd opgericht onder de naam Thai Advanced Food, bevatten net als het Japanse Yakult bacteriën die volgens de makers goed zijn voor de gezondheid. FrieslandCampina stapte in 2007 in het merk. Onder de naam Betagen breidde het gezamenlijke bedrijf van Thailand uit naar Cambodja, Myanmar en Laos.

FrieslandCampina heeft volgens bronnen nu een adviseur in de arm genomen om na te gaan of er geïnteresseerden zijn in het belang in Betagen. De familie van de oprichters van het merk, Sompong Attasakulchai, zou in het geval van zo'n verkoop als eerste recht hebben om het belang over te nemen. Het is nog niet duidelijk of familieleden van die optie gebruik willen maken. FrieslandCampina en Thai Advanced Food wilden tegenover Bloomberg niet reageren op het nieuws.

De opbrengst van een verkoop zou FrieslandCampina goed uitkomen. Het bedrijf kondigde in november aan versneld zo'n duizend banen te schrappen vanwege de coronacrisis om kosten te besparen. De pandemie zorgde kort na de uitbraak voor een stevige daling van de melk- en zuivelprijzen. Daarnaast drukken lockdownmaatregelen de zuivelverkopen aan bijvoorbeeld de horeca en cateraars.