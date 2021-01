Honda legt productie Britse fabriek stil door gebrek onderdelen

LONDEN (ANP/RTR) - Het Japanse autoconcern Honda Motor heeft de productie bij zijn fabriek in het Verenigd Koninkrijk op dinsdag en woensdag opnieuw stilgelegd vanwege problemen met de aanvoer van onderdelen.

Honda had in december ook al tijdelijk de productie onderbroken bij de fabriek in het Engelse Swindon vanwege een tekort aan onderdelen als gevolg van grote drukte in Britse havens door de brexit. Na een productiestop voor de feestdagen werd maandag weer begonnen met het bouwen van auto's, maar nu treden toch weer problemen op. Het is de bedoeling dat de productie donderdag weer op gang komt.

Bij de fabriek van Honda in Swindon, de enige Britse fabriek van het autobedrijf, rolden in 2019 bijna 110.000 auto's van de band. Honda is van plan volgend jaar de locatie permanent te sluiten.