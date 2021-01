Fors minder reizigers op Eindhoven Airport

EINDHOVEN (ANP) - Het aantal reizigers dat vorig jaar gebruikmaakte van Eindhoven Airport nam met maar liefst 69 procent af in vergelijking met het jaar daarvoor. Volgens het vliegveld reisden in 2020 2,1 miljoen passagiers van en naar Eindhoven Airport. Ook het aantal vliegbewegingen nam af. Vorig jaar waren dat er 18.882, een afname van 55 procent.

Vanaf Eindhoven Airport werd gevlogen naar 83 bestemmingen, zes minder dan in 2019. En waar in 2019 tien nieuwe bestemmingen erbij kwamen, waren dat er vorig jaar slechts vijf. Bovendien vertrokken er minder vluchten naar de bestemmingen als gevolg van de pandemie.

Directeur Roel Hellemons blijft optimistisch. "We gaan in 2021 met positieve energie van start. Een jaar waarin we naast uitdagingen ook kansen hebben om de luchtvaart te verduurzamen en in samenspraak met de regio de rol en positie van Eindhoven Airport te versterken."

De luchthaven heeft tot 2022 uit eigen beweging het aantal vliegbewegingen bevroren op maximaal 41.500 en vliegt sinds 25 oktober niet meer na 23.00 uur. Het vliegveld stimuleert verder toestellen met schonere en stillere motoren middels de havengeldtarieven.