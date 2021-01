'Extra geld nodig voor start-ups tegen klimaatverandering'

DEN HAAG (AFN) - Meerdere grote investeerders hebben zich aangesloten bij een taskforce voor internationale samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens start-uporganisatie Techleap.nl, de drijvende kracht achter het initiatief, zou extra financiering startende ondernemers met klimaatinitiatieven kunnen helpen om hun idee van de grond te krijgen of op te schalen naar het buitenland.

Tot de partijen die zich hebben aangesloten behoren de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Rabobanks Captive Investment Fund, Invest-NL en MN, dat de pensioenen belegt voor pensioenfondsen PMT en PME. Zij hebben onder meer toegezegd dat ze zullen kijken of ze kunnen bijdragen door middel van investeringen.

Momenteel is er in Europa nog niet genoeg financiering voor techstart-ups die proberen om klimaatverandering tegen te gegaan, stelt Techleap.nl. De organisatie denkt ook dat het kapitaal dat wel beschikbaar is slimmer kan worden ingezet. "Ondanks de wereldwijde pandemie mogen we andere dreigingen, zoals klimaatverandering, niet over het hoofd zien", aldus directeur Maurice van Tilburg van Techleap.nl.