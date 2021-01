'Zelfstandige pakketbezorgers kunnen drukte niet bolwerken'

Iedereen mocht in dienst komen bij PostNL, toch weigerden een klein aantal. Deze willen nu meer geld per drop in een tijd dat er efficiënter gewerkt kan worden omdat er meer pakketten in dezelfde straat zijn. Gewoon onlogisch standpunt. Is overigens al de 3de of 4de poging van deze kleine club.



Wel goed nieuws dat het volume gewoon doorgaat op feestdagenniveau. Na 2020 wordt het ook een mooi 2021 voor PostNL. 2/3 omzet komt nu uit pakketten, en >90% vd winst. Het wordt tijd om deze marktleider in de Benelux om te katten naar ‘PakketBNLX’ oid.