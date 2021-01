'Thuiswerken maakt nieuwe onkostenvergoedingen noodzakelijk'

Wat een gezeik in de marge. Wat is goedkoper?



1. Elke dag je werknemers een uur in de file voor ze op het werk zijn + extra stres van thuis (totale reistijd > 2 uur per dag) + auto van de zaak + een volledig kantoorpand afhuren en warm houden + werkplek.



of



2. Een frisse werknemer die 2 uur per dag aan reizen (en reiskosten) bespaart + fatsoenlijke werkplek voor thuis (monitoren, PC/laptop, stoel, bureau)?





Ik zou het wel weten als werkgever. Elk jaar als kerst pakket een reis om de wereld voor de hele familie en je bent nog steeds goedkoper uit als je ze laat thuiswerken.