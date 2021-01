Beurzen in afwachting van strijd om Amerikaanse Senaat

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan na de sterke start van het nieuwe beursjaar. Een nieuwe lockdown in Engeland zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. Daarnaast werd uitgekeken naar de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 632,49 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 943,24 punten. De beurs in Parijs verloor 0,2 procent. Frankfurt zakte 0,3 procent. De Duitse overheid bevestigt naar verwachting later op de dag dat de lockdown in het land wordt verlengd.

De Londense FTSE-index won 0,2 procent. Heel Engeland zit weer in lockdown om het hoge aantal coronagevallen door de zeer besmettelijke nieuwe virusvariant omlaag te krijgen. De Britse regering trekt daarnaast nog eens ruim 5 miljard euro uit om bedrijven door de coronacrisis te loodsen.

Amerikaanse Senaat

In Georgia wordt dinsdag de strijd om de Amerikaanse Senaat uitgevochten. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal aankomend president Joe Biden van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen. Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar ging de staat nipt naar Biden.

Sterkste stijger in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3,6 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een verlies van 1,5 procent.

Air France-KLM

Boskalis (plus 3,6 procent) ging op kop in de MidKap. De baggeraar werkt mee aan een grote klus aan de Antwerpse ringweg. Met het contract is meer dan 500 miljoen euro gemoeid, waarvan Boskalis een vijfde krijgt. Ook neemt Boskalis activiteiten over van het Britse Rever Offshore, waarmee de positie op de markt voor constructie- en onderhoudswerk op zee wordt versterkt.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM stond onderaan met een min van 1,2 procent. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France zal volgens de krant La Tribune ook dit jaar dieprode cijfers schrijven als gevolg van de coronacrisis. Heijmans klom 1,9 procent. De bouwer heeft een opdracht gekregen van 60 miljoen euro voor de bouw van meer dan 700 nieuwe studentenwoningen op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven.

Next

De Duitse chipmaker Dialog Semiconductor steeg ruim 4 procent in Frankfurt na een verhoging van de omzetverwachting voor het vierde kwartaal. In Londen kreeg Next er dik 7 procent bij dankzij meevallende kerstverkopen van de Britse kledingketen. Het Britse supermarktconcern Morrisons (min 0,3 procent) zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 8,1 procent toenemen. Dat was iets minder dan verwacht.

De euro was 1,2282 dollar waard, tegen 1,2255 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 47,91 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 51,29 dollar per vat.