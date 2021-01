BOVAG: haal subsidie elektrische auto's nu naar voren

Richt een subsidie zo in dat deze in waarde toeneemt: bijv:

januari 500 Euro

februari 600 Euro

maart 700 Euro

etc

Mensen wachten wat langer misschien, maar vroeg of laat gaat men de afweging aanpassen en uiteindelijk kunnen meer mensen profiteren. Belangrijker is dat het beoogde effect makkelijker gehaald wordt



is maar een idee natuurlijk en niet zinvol voor de stugge beleidsmakers, maar ik wilde het toch even meegeven