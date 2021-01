Helft Belgische werkgevers negeert thuiswerkregels

De mensen luisteren al een tijdje niet meer en we moeten nu ons hart vasthouden dat er geen explosie van besmettingen gaande is .

We moeten beseffen (maar blijkbaar een deel van de bevolking heeft daar geen luisterend oor voor )dat we ons op een heel gevaarlijk punt aangekomen zijn .

Vaccineer eerst het verzorgend personeel .Sluit de rusthuizen af van de buitenwereld .

Vaccinneer dan het personeel van de rusthuizen .

Stel je voor dat er geen personeel meer is om je in te enten ?

Regeringen moeten nu naar buiten komen .

geen palaver meer .