Helft Belgische werkgevers negeert thuiswerkregels

BRUSSEL (AFN) - De Belgische arbeidsinspectie is dinsdag begonnen met 'flitscontroles' in de dienstensector om schendingen van de regels rond thuiswerken vast te leggen. Werkgevers blijken de coronamaatregel om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden op grote schaal te negeren, terwijl thuiswerken sinds ruim twee maanden opnieuw verplicht is.

Sinds de uitbraak in maart vorig jaar heeft de arbeidsinspectie 21.841 werkgevers gecontroleerd en bij 10.120 bedrijven overtredingen rond thuiswerkregels vastgesteld, schrijft mediahuis BRUZZ dat de jongste cijfers opvroeg. Bij de inspectie komen ook klachten binnen van werknemers die van hun baas toch op kantoor moeten komen. De hele maand januari voert de inspectie daarom de controles op. Daarvoor worden duizend inspecteurs ingezet.

Minister Frank Vandenbroucke (Volksgezondheid en Sociale Zaken) waarschuwde eerder al dat mensen als regel thuis moeten werken. "Dat thuiswerken is heel belangrijk om onze verplaatsingen te beperken. Ik hoop echt dat mensen na de kerstvakantie niet weer fysiek naar hun werk gaan, tenzij het niet anders kan", aldus Vandenbroucke, die zelf nog maar vier keer op zijn kabinet is geweest sinds hij op 1 oktober minister werd.

Een werkgever die de maatregelen schendt krijgt in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaling kan hij voor de rechter worden gedaagd. Dat is tijdens de lockdownperiodes vanaf maart 52 keer gebeurd, terwijl 123 keer bij een bedrijf de activiteiten werden stilgelegd omdat die gevaar voor de gezondheid opleverden.