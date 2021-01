Toeristen laten Spanje links liggen door coronapandemie

MADRID (AFN/RTR) - Door de coronacrisis blijven toeristen massaal weg uit Spanje. In november droogde de toeristenstroom met 90 procent op in vergelijking met een jaar eerder. Dit nadat de autoriteiten in Spanje extra reisrestricties aankondigden om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

In de eerste elf maanden van 2020 hebben zo'n 19 miljoen buitenlandse toeristen Spanje bezocht. Dat betekent op jaarbasis een daling van 78 procent, aldus het Spaanse statistiekbureau INE.

De uitgaven van toeristen in Spanje vielen in november 91 procent lager uit in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.