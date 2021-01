Boskalis helpt mee om Antwerpse ring compleet te maken

PAPENDRECHT (AFN) - Maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis werkt mee aan een miljoenenklus in Antwerpen. Het gaat om een omvangrijk deelproject dat onderdeel is van de inspanningen om de Antwerpse ringweg sluitend en volledig rond te maken. Met het contract is meer dan 500 miljoen euro gemoeid, waarvan het aandeel Boskalis circa een vijfde bedraagt.

Het Papendrechtse concern zal zich bezighouden met de aanleg van het Oosterweelknooppunt en het vervangen van de Royerssluis. Het knooppunt in kwestie moet straks de Scheldetunnel van de linkeroever verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke ring. De bijbehorende tunnelbak moet op een diepte van 15 tot 30 meter worden aangelegd, waarvoor ruim 3 miljoen kubieke meters grondwerk vereist is.

Als onderdeel van de Oosterweelverbinding dient de oude binnenvaartsluis uit 1907 te worden vervangen. Er komt een nieuwe sluis voor in de plaats met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter. De levering en plaatsing van twee sluisdeuren en twee bruggen evenals de elektromechanische aansturing zal het consortium uitbesteden aan lokale specialistische bedrijven.

Boskalis doet het werk niet alleen, maar heeft de klus gekregen als onderdeel van het Rinkoniên-consortium waarin ook andere partijen deelnemen. Het is de bedoeling dat de sluis eind 2026 wordt opgeleverd. De werkzaamheden voor het Oosterweelknooppunt moeten volgens de planning in 2030 klaar zijn.