Heijmans bouwt honderden studentenwoningen in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Bouwconcern Heijmans gaat meer dan 700 nieuwe studentenwoningen bouwen op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Met de klus is circa 60 miljoen euro gemoeid. De nieuwe huisvesting moet af zijn voor aanvang van het collegejaar 2023-2024.

Het plan bestaat uit twee woontorens, met in totaal 653 studentenwoningen. Daartussen komt een laagbouw waar ook nog 82 woningen in te vinden zullen zijn. Volgens Heijmans, dat de aanbesteding won samen met stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl en architect VenhoevenCS, moet die laagbouw straks ook het 'sociale hart' vormen van het complex. Er komen onder meer een kringloopwinkel en in overleg met studenten nader in te vullen ruimtes.

De verhuur en het beheer van de woningen is voor een periode van vijftig jaar in handen van Vestide, de merknaam waaronder de studentenhuisvester van Woonbedrijf bekend is.