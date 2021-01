Irak verhoogde olieproductie, afspraken OPEC+ onder druk

BAGDAD (AFN/BLOOMBERG) - Irak heeft in december zijn olieproductie opgevoerd. Het land dat een voornaam lid is van oliekartel OPEC ging daarmee mogelijk in tegen de afspraken over productiebeperkingen om de prijzen te stutten met andere OPEC-landen als Saudi-Arabië en een aantal bondgenoten waaronder Rusland (OPEC+).

Volgens tankerdata en havenrapporten die persbureau Bloomberg analyseerde zou Irak vorige maand 4 procent meer olie hebben geproduceerd. Daarmee zou Irak andermaal afspraken over productiebeperkingen niet zijn nagekomen.

Op maandag werden de OPEC+-landen het nog niet eens over de productiebeperkingen die voor februari moeten gaan gelden. Rusland kwam met het voorstel om de productie op te voeren. Saudi-Arabië, de grootste olieproducent van de OPEC, en een aantal andere landen waren het daar niet mee eens. Op dinsdag wordt door de landen verder gepraat.

Olieprijzen

Het uitblijven van een akkoord voor februari zette de olieprijzen onder druk. Een vat Amerikaanse olie werd dinsdagochtend voor 47,48 dollar verhandeld. Dat betekende een prijsdaling van 0,3 procent ten opzichte van een dag eerder. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 50,90 dollar per vat.

OPEC+ besloot eerder dat vanaf januari dagelijks 500.000 vaten extra mogen worden opgepompt, hoewel de vraag naar olie nog altijd onder druk staat als gevolg van de coronacrisis. Daarna zou maandelijks worden bepaald of verdere productiebeperkingen nodig waren.