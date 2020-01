Onrust in Midden-Oosten domineert beursweek

Onrust is altijd slecht voor een beursklimaat. Onzekerheid troef, en daar houden beleggers niet van. Als er ergens in de wereld bevolkingsgroepen "op de vuist"gaan, dan vind iedereen het heel normaal dat de Amerikanen het even opknappen. Als diezelfde Amerikanen dan worden aangevallen door welke terrorist dan ook, dan mogen ze best terugslaan. En dat heeft Trump nu even gedaan. Hopelijk escaleert de situatie niet.....want dan hebben we met zijn allen een groot probleem. En dat moet Amerika dan ook weer oplossen???