Wolter Kluwer rondt verkoop onderdeel af

AMSTERDAM (AFN) - Wolters Kluwer heeft de verkoop van het bedrijfsonderdeel Corsearch afgerond. Dat maakte de informatieleverancier vrijdag bekend. De transactie was in oktober al aangekondigd.

Corsearch levert onder meer diensten op het vlak van merkbescherming en was in 2016 goed voor een omzet van 50 miljoen euro. Er werken 211 mensen verdeeld over negen landen. De Amerikaanse investeerder Audax heeft voor het onderdeel 140 miljoen dollar neergeteld.