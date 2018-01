Ik dacht dat de handel in effecten prima ging. De Dow staat nu op 25.300 en dat is een all time high. Afgelopen jaar is de beurs flink gestegen. De Deutsche Bank moet bakken met geld verdienen!

Geert Schaaij zegt dat je nu in moet stappen. Rente gaat stijgen, profiteren van de economische groei en de kredietcrisis ligt achter ons. Ook de kostenbesparingen zullen de winst doen laten stijgen. Let niet op deze kleine tegenvallers. DB kan de komende jaren gemakkelijk verdubbelen. DB is dus koopwaardig op deze koers.