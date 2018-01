Wall Street op koers voor nieuwe records

Gepubliceerd op | Views: 754

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten op Wall Street stonden vrijdagmiddag opnieuw op winst, na de recordstanden die een dag op de koersenborden werden gezet. Beleggers legden een tegenvallend maandrapport over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid naast zich neer.

De toonaangevende Dow-Jonesindex, die donderdag voor het eerst de mijlpaal van 25.000 punten passeerde, stond tijdens de middaghandel in New York 0,4 procent hoger op 25.163 punten. De bredere S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij en kwam op 2733 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 7118 punten.

De banengroei in 's werelds grootste economie is in december flink afgezwakt. Er kwamen 148.000 arbeidsplaatsen bij, veel minder dan in november. Economen hadden op zo'n sterke terugval niet gerekend. Het maandelijkse banenrapport van de overheid is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

Banengroei

Bankaandelen stonden na de tegenvallende banengroei wel wat onder druk. Die branche is er het meest bij gebaat als de Fed zijn huidige beleid van een gestaag oplopende rente voortzet. Goldman Sachs en JPMorgan Chase waren de sterkste dalers onder de hoofdfondsen met verliezen rond 1 procent.

Koploper was Boeing met een winst van 2,6 procent. De vliegtuigfabrikant is volgens zakenkrant The Wall Street Journal in gesprek met de Braziliaanse autoriteiten over een mogelijke overname van branchegenoot Embraer. Die staat al langer op het verlanglijstje, maar de regering van Brazilië ziet zo'n deal niet direct zitten.

Koersverliezen

Intel toonde herstel na de stevige koersverliezen in de afgelopen twee dagen, nadat een groot beveiligingslek in processoren van de chipfabrikant aan het licht waren gekomen. Het aandeel werd vrijdag 1 procent meer waard. Ook technologiebedrijven als Apple (plus 1,1 procent) en Cisco Systems (plus 1,5 procent) waren in trek, hoewel waarschijnlijk ook in hun producten kwetsbare chips zijn verwerkt.

De euro was 1,2045 dollar waard, tegen 1,2035 dollar bij het scheiden van de markt op de Europese beurzen eerder op de dag. Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper en bracht per vat 61,45 dollar op. De prijs van Brentolie zakte 0,6 procent tot 67,66 dollar per vat.