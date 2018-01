Gepubliceerd op | Views: 1.703

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Bij de in opspraak geraakte meubelgigant Steinhoff is zo langzamerhand de bodem van de kas in zicht. Om aan geld te komen doet het bedrijf verschillende bezittingen van de hand. Zo moet de verkoop van een privéjet miljoenen opleveren. Het vliegtuig staat voor 25 miljoen dollar in de boeken. Ook zou Steinhoff overwegen een van zijn meest markante winkels in Wenen van de hand te doen.

Steinhoff, uitbater van ketens als het Amerikaanse Matress Firm en het Britse Poundland, gaat gebukt onder een boekhoudschandaal. Een paar weken geleden werden onregelmatigheden gevonden in de cijfers. Daarop kelderde de beurskoers. Na uitgebreid onderzoek bleek dat ook niet kon worden vertrouwd op cijfers over 2016 en delen van de jaarrekening van 2015. Mogelijk moeten ook cijfers over eerdere jaren worden herzien.

In de nasleep van de affaire verdween praktisch de gehele top van het bedrijf. Steinhoff zag de afgelopen periode meer dan 11 miljard euro aan beurswaarde verdampen.