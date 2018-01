Het beursje neemt ook iets gas terug,al staat hij toch nog leuk groen.

Boskalis knalt na een negatief avies de helft van zijn winst weer in de vernieling.

Randstad krijgt van de week vleugeltjes,zal hij nu echt naar de 60€ door gaan stomen,dat kan makkelijk,want hij heeft nog niks geprofiteert van de ekonomische top en de uitzenders moeten daar maximaal van profiteren.

Het lijkt wel dat mijn digi garen gaat spinnen bij het chippielek.

Mijn oude topper aperam,doet het van de week heel leuk.

Zijn grote broer arcelor zal wel voor gaas gaan,door die stomme experts,vorig jaar sloegen ze met hun flopverhaal,de plank volledig mis,ik geef je op een briefie dat,dat van het jaar weer gaat gebeuren,een ezel stoot zich in het gemeen,geen 2x aan de zelfde steen,jan heeft het koersdoel van dit super aandeel op 31€ staan en ik denk dat,dat eenvoudige bouwvakkertje gelijk krijgt,die kijkt wat verder dan zijn neus lang is.

Eindelijk veert de knakenboer ook weer eens op,al heeft dit aandeel,de onhebbelijkheid,dat hij met het slotaccoord altijd onderuit gaat.

Van pharming had ik meer verwacht na het toch wel veelbelovende intervieuw in de telegraaf.

Hopenlijk krijgt die slotbel regeriaanse kuren,die man schreef altijd mooie spatzuivere slotakkoorden,met een gigantisch volume,Sukkerdesessio!!!