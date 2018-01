Gepubliceerd op | Views: 979 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag voor de vierde dag op rij omhoog. Tegenvallende cijfers in het maandelijkse banenrapport uit de Verenigde Staten, waar ook beleggers op Wall Street de schouders over op leken te halen, maakten weinig indruk op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de eveneens positieve opening op Wall Street 0,5 procent in de plus op 556,99 punten. De hoofdindex nadert daarmee het hoogste niveau in tien jaar. De MidKap klom 0,3 procent tot 852,32 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,1 procent bij.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam stond baggeraar Boskalis onderaan met een verlies van 4,1 procent, na een adviesverlaging door ABN AMRO. Sterkste stijger was Randstad met een winst van 2,8 procent. Analisten van Morgan Stanley zijn positiever gestemd over Europese uitzenders en verhoogden de beleggingsadviezen voor Randstad, het Zwitserse Adecco (plus 1,5 procent) en het Britse Hays (plus 2,4 procent).

TomTom

In de MidKap ging TomTom aan kop met een plus van 2,2 procent. Het navigatiebedrijf maakte daarmee iets goed van het fikse verlies van donderdag, toen bekend werd dat twee grote spelers in de autobranche een belang nemen in concurrent HERE technologies. Verzekeraar ASR stond na een adviesverlaging door JPMorgan onderaan met een verlies van 1,2 procent.

Bij de kleinere bedrijven won ICT Group 2,3 procent. Het ICT-bedrijf gaat samenwerken met batterijleverancier Iwell op het gebied van energieopslagdiensten. Pharming werd 2,4 procent meer waard. Topman Sijmen de Vries zei tegen De Telegraaf dit jaar met meer nieuws te komen over onderzoeken naar nieuwe toepassingen van het middel Ruconest.

Chipmaker

In Frankfurt zakte chipmaker Dialog Semiconductor 2,4 procent. De toeleverancier van Apple stond onder druk nadat het Amerikaanse technologieconcern liet weten maatregelen te hebben genomen om zijn producten te beschermen tegen de beveiligingslekken in chips.

De euro was 1,2030 dollar waard, tegen 1,2062 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper en bracht per vat 61,65 dollar op. De prijs van Brentolie zakte 0,3 procent tot 67,84 dollar per vat.