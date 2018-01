'Wall Street wacht nieuwe recorddag'

Gepubliceerd op | Views: 1.001

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan vrijdag waarschijnlijk hoger openen. Daarmee lijkt Wall Street op weg naar een nieuwe recorddag. Belegggers verwerken wel een tegenvallend banencijfer van de Amerikaanse overheid. Later op de dag komen nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse dienstensector en de fabrieksorders naar buiten.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in december veel minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er 148.000 banen bij, waar economen in doorsnee rekenden op 190.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Op Wall Street is echter al de hele week sprake van een optimistische stemming. De Dow-Jonesindex sloot donderdag voor het eerst in zijn bestaan boven de grens van 25.000 punten. De graadmeter won 0,6 procent tot 25.075,13 punten. De S&P 500 slechtte woensdag al de mijlpaal van 2700 punten. Donderdag steeg de bredere index 0,4 procent naar 2723,99 punten. De Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 7077,91 punten.

Arbeidsmarktpeiling

Banken moeten vrijdag extra in de gaten gehouden worden. Onder meer Wells Fargo en JPMorgan zagen hun beurskoers donderdag opveren na het naar buiten komen van de maandelijks arbeidsmarktpeiling door loonstrookverwerker ADP. Die wees juist op een sterke banengroei in december, wat speculaties over een volgende rentestap door de Federal Reserve verder aanwakkerde.

Verder heeft Morgan Stanley aangekondigd 1,25 miljard dollar opzij te zetten in verband met de nieuwe belastingwetgeving. Daarmee volgt Morgan Stanley het voorbeeld van een reeks andere bedrijven. Branchegenoot Goldman Sachs nam bijvoorbeeld eerder al een provisie van 5 miljard dollar.

Drankenbedrijf

Fiat Chrysler begint de dag naar verwachting in de plus. Analisten van JPMorgan hebben hun advies voor het autoconcern opgeschroefd. Beleggers verwerken verder onder meer resultaten van drankenbedrijf Constellation Brands.

Aan het bedrijvenfront zijn de ogen ook gericht op Apple. De techreus heeft bevestigd dat ook zijn iPhones en iPads niet gevrijwaard zijn van de eerder deze week aan het licht gekomen beveiligingsproblemen met computerchips. Apple heeft ook al de nodige aanpassingen gedaan in zijn software om de apparaten te beschermen. Ook Microsoft en Google hebben al dergelijke updates verspreid.

Brandgevaarlijk

Computerfabrikant HP is daarnaast een terugroepactie gestart voor laptops die een mogelijk brandgevaarlijke batterijen bevatten. Amazon staat ook in de belangstelling. De webwinkelgigant gaat voor zijn streamingdienst naar verluidt meedingen naar de Britse uitzendrechten van de hoogste Engelse voetbaldivisie.