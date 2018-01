Morgan Stanley zet geld opzij om belastingwet

Gepubliceerd op | Views: 875

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley zet 1,25 miljard dollar opzij in verband met de nieuwe belastingwetgeving in de Verenigde Staten. De last wordt verwerkt in de resultaten over het vierde kwartaal van 2017.

Daarmee volgt Morgan Stanley het voorbeeld van een reeks andere bedrijven. Zo heeft onder meer branchegenoot Goldman Sachs een provisie van 5 miljard dollar genomen en olie- en gasconcern Shell heeft een last in de boeken gezet van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen.