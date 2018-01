Topman Esperite leent geld aan eigen bedrijf

Gepubliceerd op | Views: 2.044

AMSTERDAM (AFN) - Topman Frederic Amar van Esperite leent geld uit aan zijn eigen onderneming. Daarvoor heeft het stamcelbedrijf een converteerbare obligatie ter waarde van 400.000 euro uitgegeven.

Amar tekende in op een eerder aangekondigde financieringsronde van Esperite. Het bedrijf benadrukt dat de topman zelf niet betrokken is geweest bij het besluit over het toekennen van de obligatie die kan worden omgezet in aandelen en loopt tot eind dit jaar. Volgens Esperite zijn de voorwaarden ook niet veranderd toen duidelijk werd dat Amar interesse had. Het uitlenen van het geld moet de topman een jaarlijkse rente van 7 procent opleveren.