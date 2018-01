Inflatie eurozone licht gedaald

Gepubliceerd op | Views: 718 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in december gedaald naar 1,4 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in november. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De kerninflatie, dus zonder energie en levens- en genotsmiddelen, bedroeg 0,9 procent.