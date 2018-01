ABN AMRO verlaagt advies Boskalis

Dit bericht volgt in tijden van opverende olieprijzen, toenemende vraag naar windmolenparken op zee, stijgend zeewaterspiegel en toenemend aantal stormen tgv global warming.

Toevallig... of zou ABN AMRO zich goedkoop willen inkopen?



Medio augustus zakte de koers van 31 naar 27.50 als gevolg van een overdreven marktreactie op het handelsbericht van Boskalis dat het zijn verwachtingen over 2017 handhaaft. Om dan te stellen, dat de koers vanaf augustus met 17,5% gestegen is, is op zijn zachts gezegd behoorlijk manipulatief.