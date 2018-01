Ajax heeft assistent-trainer Schreuder binnen

Gepubliceerd op | Views: 1.190

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft een akkoord bereikt met Alfred Schreuder. De geboren Barnevelder komt over van de Duitse club Hoffenheim en gaat bij de Amsterdammers aan de slag als assistent van de nieuwe hoofdcoach Erik ten Hag.

Schreuder ondertekent op korte termijn een contract voor 2,5 jaar. Ajax meldt in hoofdlijnen akkoord te zijn met de assistent-coach.

De periode voor Hoffenheim was Schreuder als trainer werkzaam bij Vitesse en FC Twente. Bij de Enschedeërs werkte hij in het seizoen 2014-2015 als hoofdcoach. Eind augustus 2015 werd Schreuder ontslagen bij Twente, waarna hij naar Hoffenheim vertrok.

Pijn in het hart

De voormalige middenvelder voetbalde zelf bij Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente en Vitesse.

,,Ik verlaat Hoffenheim met pijn in het hart. De kans om bij zo'n grote club in mijn eigen land te werken, wilde ik niet aan mij voorbij laten gaan'', aldus Schreuder op de website van Hoffenheim.

De nummer zeven uit de Bundesliga wilde Schreuder pas vrijgeven als er een geschikte opvolger was gevonden. Alexander Rosen, technisch directeur: ,,We zijn blij dat dat zo snel gelukt is. Het verzoek van de nieuwe assistent is om zijn naam pas volgende week bekend te maken, zodat hij eerst afscheid kan nemen van de mensen bij de club waar hij nu werkt.''