Duitse winkelverkopen flink omhoog

WIESBADEN (AFN) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in november met 2,3 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

De stijging was sterker dan verwacht, want economen hadden gemiddeld op een toename van de verkoop met 1 procent gerekend. In oktober was nog sprake van een verkoopkrimp met 1,2 procent.

Op jaarbasis gingen de Duitse detailhandelsverkopen met 4,4 procent omhoog. Hier werd in doorsnee op een stijging met 2,3 procent gerekend.