AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag waarschijnlijk licht hoger. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine winsten te beginnen na het aanhoudende optimisme op Wall Street. De beurshandel staat vooral in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

Op het Damrak zullen verzekeraar ASR en postbedrijf PostNL mogelijk bewegen op advieswijzigingen. De Amerikaanse bank JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor ASR terug, terwijl het Britse Barclays positiever werd over PostNL.

Ook Pharming staat in het nieuws. Het biotechnologiebedrijf gaat dit jaar met meer nieuws komen over onderzoeken naar het gebruik van het middel Ruconest tegen andere indicaties, waaronder het gebruik bij transplantaties en om organen beter te beschermen tegen afstotingsreacties. Dat zei topman Sijmen de Vries van Pharming in een interview met De Telegraaf.

Molenaar

AND International heeft Kees Molenaar benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij was al sinds juli vorig jaar commissaris bij de beursgenoteerde kaartenmaker. Molenaar is de opvolger van Rob Westerhof. Die had eerder al aangegeven dat hij zou stoppen als commissaris.

ICT Groep kondigde aan een samenwerking te zijn aangegaan met batterijleverancier Iwell op het gebied van energieopslagdiensten. Iwell biedt onder meer batterij-oplossingen aan woningcorporaties en vastgoedondernemingen die daarmee de energiekosten en CO2-uitstoot kunnen reduceren.

Met winst de handel uit

De Europese beurzen gingen donderdag met winst de handel uit. De AEX-index klom 0,9 procent tot 554,06 punten en de MidKap won 0,3 procent tot 849,91 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,6 procent bij.

In New York werden andermaal nieuwe records geboekt. De Dow-Jonesindex sloot daarbij voor het eerst in zijn bestaan boven de grens van 25.000 punten. De Dow klom 0,6 procent tot 25.075,13 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 2723,99 punten en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 7077,91 punten.

De euro was 1,2059 dollar waard, tegen 1,2062 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 61,87 dollar. Brentolie zakte ook 0,2 procent in prijs, tot 67,94 dollar per vat.