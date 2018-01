Takeda wil biotechnoloog TiGenix kopen

Gepubliceerd op | Views: 1.576

BRUSSEL (AFN) - De Japanse farmaceut Takeda wil het Belgische biotechnologiebedrijf TiGenix overnemen voor een bedrag van 520 miljoen euro. TiGenix houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van middelen om de ziekte van Crohn te behandelen.

De overname wordt unaniem gesteund door het bestuur van TiGenix. Het Belgische bedrijf heeft al een samenwerkingsverband met Takeda. In december kwam de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA nog met een positief oordeel over Cx601, een potentieel geneesmiddel van TiGenix om complexe perianale fistels te behandelen bij patiënten die lijden aan de ziekte van Crohn. In de eerste helft van dit jaar wordt een besluit verwacht over marktgoedkeuring voor dit middel.

Het bod van Takeda bedraagt 1,78 euro per aandeel in contanten. Dat is een premie van 81 procent op de slotkoers van TiGenix in Brussel op donderdag.