AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft per begin dit jaar nieuwe boekhoudregels ingevoerd. Het gaat om de internationale standaarden IFRS 15 over de omzetten uit klantcontracten en IFRS 16 over lease- en huurcontracten.

IFRS 16 gaat pas in 2019 in, maar TomTom wil die standaard al eerder invoeren. De jaarcijfers over 2017 worden begin februari nog volgens de oude boekhoudregels opgesteld.