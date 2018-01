AND benoemt nieuwe president-commissaris

Gepubliceerd op | Views: 409

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - AND International heeft Kees Molenaar benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij was al sinds juli vorig jaar commissaris bij de beursgenoteerde kaartenmaker.

Molenaar is de opvolger van Rob Westerhof. Die had eerder al aangegeven dat hij zou stoppen als commissaris. Zijn termijn liep eind vorig jaar af. Westerhof is in totaal acht jaar werkzaam geweest als commissaris van AND.