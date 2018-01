Topman Pharming: meer nieuws rond Ruconest

Gepubliceerd op | Views: 4.807 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Pharming gaat dit jaar met meer nieuws komen over onderzoeken naar het gebruik van het middel Ruconest tegen andere indicaties, waaronder het gebruik bij transplantaties en om organen beter te beschermen tegen afstotingsreacties. Dat zei topman Sijmen de Vries van Pharming in een interview met De Telegraaf.

Ruconest is een middel dat helpt tegen de genetische aandoening angio-oedeem (HAE) waardoor onder meer acuut zwellingen kunnen ontstaan. De Vries meldde verder dat hij verwacht dat eind 2018 de uitslag komt van de aanvraag over goedkeuring voor preventief gebruik van Ruconest bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Daarnaast gaat het bedrijf andere toedieningsmethodes, zoals onderhuids en intramusculair inspuiten onderzoeken. ,,Het zou voor patiënten prettig zijn als ze niet per se in de aderen hoeven te injecteren'', aldus De Vries.

Ook heeft Pharming het onderzoek naar de ziekte van Pompe weer opgepakt. In 2001 was Pharming hiermee gestopt nadat partner Genzyme voor een ander product en andere productiemethode koos. Pharming hoopt op termijn een nieuwe versie van dit medicijn tegen deze spierziekte op de markt te kunnen brengen.