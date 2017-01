'Zorgen rond SBM en Angola overdreven'

Gepubliceerd op | Views: 310

AMSTERDAM (AFN) - Zorgen over de gevolgen voor SBM Offshore van eventuele betalingsproblemen van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol lijken overdreven. Dat concludeerde analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen donderdag.

De analist reageerde op een bericht in De Telegraaf over betalingsproblemen bij Sonangol. Volgens Versteeg gaat het te ver om te concluderen dat het oliebedrijf al aan de rand van de afgrond staat, mede omdat financiering voor een land met aanzienlijke oliereserves nooit een probleem hoeft te zijn.

Verder is Sonangol geen directe klant van SBM Offshore. Dat levert zijn fpso's voor de kust van Angola namelijk aan Chevron, Eni en ExxonMobil. Betalingen voor de productieplatformen zullen in de ogen van de analist ook niet snel door Sonangol worden gestaakt. ,,Dat is wel het laatste dat ze willen riskeren om de bron van de cash flow stil te leggen'', concludeert Versteeg.

Theodoor Gilissen blijft bij de aanbeveling om aandelen SBM Offshore te kopen en hanteert daarbij een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel stond donderdag rond 10.35 uur 0,8 procent in de min op 14,73 euro.