Pfizer en BioNTech hebben productie op orde

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG/RTR) - Farmaceut Pfizer en biotechnoloog BioNTech hebben de productie van hun coronavaccin op orde. Ze hebben al bijna de 50 miljoen doses voor dit jaar geproduceerd, laten de twee bedrijven weten. Daarmee spreken ze een bericht in zakenkrant The Wall Street Journal tegen dat ze hun productie voor dit jaar door inkoopproblemen niet zouden halen.

Volgens The Wall Street Journal zouden Pfizer en BioNTech hun productiedoel voor dit jaar noodgedwongen hebben moeten halveren van 100 miljoen doses naar 50 miljoen doses, maar dat gebeurde begin november al, zegt BioNTech. Onder meer de tijdplanning voor goedkeuring van het vaccin in verschillende landen was daar de oorzaak van.

Pfizer en BioNTech denken volgend jaar 1,3 miljard doses van hun coronavaccin te kunnen leveren aan verschillende landen. De twee ondernemingen kijken naar mogelijkheden om de productie nog verder op te voeren.

Branchegenoot Moderna liet weten komend jaar 500 miljoen doses van zijn vaccin te kunnen maken. Om dat te verdubbelen, moet het bedrijf meer middelen hebben, zei topman Stéphane Bancel. Of het alleen om geld gaat of dat er ook andere zaken nodig zijn, zei hij niet.