Boeing kijkt naar aandelenuitgifte

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Vliegtuigbouwer Boeing kijkt naar een aandelenuitgifte om zijn schuldenberg terug te dringen. Dat heeft financieel directeur Greg Smith gezegd op een conferentie van zakenbank Credit Suisse. Boeing, dat zwaar getroffen is door de coronacrisis en het aan de grond houden van zijn toestel 737 MAX, heeft schulden ter waarde van 61 miljard dollar.

Behalve de verkoop van aandelen kijkt Boeing ook naar andere manieren om de schuld omlaag te brengen. "We blijven investeren in ons bedrijf, maar we moeten onze schuld terug brengen. We zullen naar iedere mogelijkheid kijken om dat op de meest efficiënte manier te doen."

Smith zei verder dat Boeing de productie van de 787 Dreamliner tot halverwege volgend jaar terugbrengt tot vijf toestellen per maand, één minder dan eerder gepland. Vorige maand leverde Boeing helemaal geen Dreamliner af nu luchtvaartmaatschappijen de levering van hun bestellingen hebben uitgesteld. Omdat er door de coronacrisis nauwelijks intercontinentaal vliegverkeer is, is de grote Dreamliner minder gewild.