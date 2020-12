Barnier en Frost leggen brexitonderhandelingen stil

LONDEN (ANP/RTR) - De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn stilgelegd. Dat hebben de Europese onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost via Twitter bekendgemaakt. Volgens hen zijn er nog steeds grote verschillen.

"Na een week intensief onderhandelen in Londen zijn de twee hoofdonderhandelaars het eens dat niet aan de voorwaarden voor een akkoord is voldaan", schrijven Barnier en Frost in een verklaring die ze ieder afzonderlijk verspreidden. Volgens de hoofdonderhandelaars komt dat door "aanzienlijke verschillen" op de vlakken van eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven, toezicht op de afspraken en visserij.

Barnier en Frost gaan hun bazen inlichten over de stand van de onderhandelingen. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson spreken elkaar vervolgens zaterdagmiddag telefonisch.

Aanzienlijke verschillen

De afgelopen dagen kwamen er verschillende signalen dat de brexitonderhandelingen voor een doorbraak zouden staan. Telkens waren er echter ook berichten dat dit niet klopte en dat er nog altijd aanzienlijke verschillen te overbruggen waren.

Er staat de nodige druk op de onderhandelingen voor een nieuw handelsakkoord. Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU eind januari, maar houdt zich nog tot het einde van dit jaar aan de EU-regels. Als die overgangsperiode afloopt zonder dat een nieuw akkoord is gesloten, vallen de EU en de Britten terug op de handelsregels van wereldhandelsorganisatie WTO. Dat betekent dat op veel producten importheffingen komen.