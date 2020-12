Wall Street vergroot winst door hoop op steun

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de dag nog duidelijker in de plus. Door het zwakker dan verwachte banenrapport van de Amerikaanse overheid verwachten beleggers dat er meer politieke wil ontstaat voor een nieuw coronasteunpakket. De laatste dagen lijkt er al wat toenadering te zijn tussen Democraten en Republikeinen.

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.55 uur (Nederlandse tijd) een plus van 0,5 procent en bereikte daardoor een stand van 30.130 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3688 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,5 procent hoger gezet, op 12.435 punten.

Het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten lag in november aanzienlijk lager dan een maand eerder. Met 245.000 nieuwe banen werd het laagste niveau in zes maanden bereikt. Het aantal nieuwe banen neemt bovendien al vijf maanden op rij af.

Moderna

Een steunpakket van de Amerikaanse overheid ter waarde van 908 miljard dollar wordt steeds waarschijnlijker. Mogelijk kan dat nog dit jaar worden afgesproken, al steggelen de politici in Washington nog over de inhoud.

Moderna daalde 2,3 procent. De farmaceut levert voor het einde van het jaar nog 20 miljoen coronavaccins aan de VS. In het eerste kwartaal van volgend jaar komen daar nog 85 miljoen tot 100 miljoen doses bij. De rest van de wereld krijgt begin 2021 zo'n 15 miljoen tot 25 miljoen doses. Die worden in Zwitserland geproduceerd. Moderna denkt dat 500 miljoen vaccins volgend jaar haalbaar is, voor meer moet het bedrijf opschalen.

Oliebedrijven

Pfizer (plus 0,2 procent) en BioNTech (plus 0,6 procent) lieten weten vrijwel alle vaccins voor dit jaar al geproduceerd te hebben. Daarmee spraken ze een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal tegen dat ze productieproblemen zouden hebben.

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips stegen tot 6,6 procent na het besluit van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland om de olieproductie minder te verruimen dan eerder was afgesproken. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 46,31 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 49,35 dollar per vat.

De euro was 1,2145 dollar waard, tegenover 1,2142 dollar bij het slot van de Europese beurzen.