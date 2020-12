Transactiewaarde Euronext in november fors gestegen

AMSTERDAM (AFN) - Door de rally op de beurzen is de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde van de beurzen van Euronext in november flink hoger uitgevallen dan een maand eerder. Vorige maand werd er iedere dag gemiddeld voor 11,3 miljard euro verhandeld bij de pan-Europese beursuitbater.

De gemiddelde transactiewaarde was daarmee bijna 45 procent hoger dan in oktober. In die maand lagen de gemiddelde waardes juist wat lager dan in september. Door de relatieve onrust op de aandelenmarkten als gevolg van corona is er vrijwel het hele jaar al sprake van meer handel.

Ten opzichte van november vorig jaar lag de transactiewaarde ruim een derde hoger. Toen werd gemiddeld voor zo'n 8,2 miljard euro per dag verhandeld. Euronext omvat de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Lissabon, Oslo en Dublin. Onlangs kocht het bedrijf ook de beurs in Milaan.