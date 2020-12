Banengroei in VS valt flink terug

WASHINGTON (AFN/RTR) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in november veel minder sterk gegroeid dan een maand eerder en ook veel zwakker dan gedacht. Door het almaar stijgende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns in de Verenigde Staten zijn werkgevers terughoudender geworden met het aannemen van nieuw personeel.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 245.000 banen bij (exclusief de landbouw). Dat waren er een bijgestelde 610.000 in oktober. Economen rekenden in doorsnee op 745.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de VS zakte naar 6,7 procent van 6,9 procent in de voorgaande maand.

Daarmee is de groei van de werkgelegenheid in de VS gedaald naar het laagste niveau in zes maanden en is nu al vijf maanden op rij sprake van een afzwakkende banengroei. De arbeidsmarkt in 's werelds grootste economie is nog lang niet hersteld van de coronapandemie. Miljoenen Amerikanen hebben hun baan verloren door de crisis.