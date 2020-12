'ECB wil jaar langer de tijd voor corona-opkoopprogramma'

De betaalvakanties voor banken zijn ook al verlengd: ze kunnen het dan prettig in de boeken presenteren terwijl het eigenlijk al niet renderende leningen zijn geworden.



De ECB heeft een eigen BTW-carrousel opgetuigd, lekker hoor!

De ECB balans doet nu >6 triljalala euro, en zal nog behoorlijk aandikken de komende jaren.



Echt heel out of the box wat ik nu ga suggereren, bijna apocaliptisch eigenlijk: Het langzaam laten leeglopen van de ECB balans, het simpelweg laten verdwijnen van opgekochte spulletjes, geruisloos enkele miljarden euros per week onder strikte geheimhouding door 1-3 figuren die echt aan de top van de piramide staan, super-super geheim voor een hoger doel.



Bovenstaande is echt onbespreekbaar, vloeken in de kerk, het mag, het zal, het kan niet gebeuren, maar gaat toch gebeuren!



Bij eventueel uitlekken methode zal het monetaire systeem instorten op ontbreken vertrouwen, maar is zeker niet het einde van deze wereld!